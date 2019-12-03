أول تعليق من النني عقب تألقه مع بشكتاش أمس أمام قيصري سبور

أعرب محمد النني نجم فريق بشكتاش التركي، عن سعادته بفوز فريقه أمس أمام ضيفه قيصري سبور 4 - 1 في المرحلة الثالثة عشر بالدوري التركي.



ونشر محمد النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور له بمباراة أمس وعلق بـ صور نسر ورقم 3.



ونجح المصري محمد النني في صناعة الهدف الثالث لـ بشكتاش بعدما مهد كرة على حدود منطقة الجزاء لبوراك يلماز، الذي صوبها مباشرة في الشباك.



واحتل بشكتاش المركز الثالث برصيد 24 نقطة.