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توك شو

السيسي من دمياط: الدولة جادة في تطوير الصناعة لتوفير فرص عمل للشباب.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:32 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قسم التوك شو
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه فيما يخص محطة المياه التي تقوم بمعالجة مياه تبلغ 6 ملايين متر في اليوم وتكلفتها 20 مليار جنيه، لعدم إهدار المياه واستغلالها بشكل أكبر.

وعن بحيرة المنزلة أشار الرئيس السيسي إلى أنها ستختلف تمامًا عن ما كانت عليه قديمًا وانها ستصبح مقصد ووجهة سياحية فيما بعد، أن تم تطويرها وفقًا للمعايير الدولية التي تصمم وتنشأ عليها كل البحيرات اليوم.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، أن مدينة الأثاث وما تضمنه يدل على دعم وجدية الدولة في القطاع الصناعي وهذا من خلال وضع مجموعة من الإجراءات وحوكمتها والانتهاء من الورش المطلوبة لصناعات الأثاث بما تتضمنها من معدات وأجهزة متطورة ومرخصة مستعدة للعمل بها مباشرًة لتجنب طول المدة التي كان يحتاجه إطلاق أي مشروع صغير.

وأضاف الرئيس السيسي، أن هذا المسار الذي اتبعته الدولة كلفها الكثير من المليارات ولكن هذا لتوفير فرص عمل للشباب المصري والتحرك بشكل سريع في التطور الصناعي والاقتصادي بشكل أكثر فاعلية، وأن يجب على جميعنا معرفة ما يدور في البلاد لضرورة الاهتمام بما يدور في البلاد وتطويرها لأنه ليس من دور الحكومة فقط وإنما أيضًا يعد أحد واجبات المواطنين.

وذكر الرئيس السيسي، أن بما يتعلق بالـ 1500 مصنع التي أنشئت في مدينة دمياط، وأن ما تقوم به الحكومة من تطوير العشوائيات وتوفير الإسكان المتوسط للشباب، ويكلف الدولة المليارات بالتأكيد يحتاج للأثاث وغيرها من التجهيزات، ولذلك يجب على السوق المصري ان يخدم بعضه البعض ويحقق الاكتفاء الذاتي، وأن يكون هناك فرصة لمشاركة الإنتاج المحلي في الأسواق العالمية فيما بعد والحد من الواردات.

ورغب الرئيس السيسي، في أن تصبح مدينة الأثاث مقصدا من جميع أنحاء العالم، وذكر ذلك لأهالي دمياط أن بعد فترة وجيزة سيحدث أن قائلًا: "هنروح مصر نجيب أثاث من مدينة دمياط، ونحلم أن ندخل عالمية الأثاث وكل الحب لأهل دمياط".
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