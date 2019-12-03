لأول مرة بدمياط.. رئيس مدينة الأثاث: أنشأنا مركزا تجاريا سيصبح نافذة تصدير.. فيديو

قال أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، إن الخطط المستقبلية لتطوير المدينة تشمل المنطقة الاستثمارية وتمثل 17% من مساحة المشروع وستضم مركز تجارى لعدد من المعارض التجارية وسيكون نافذة للتصدير عالمية بالإضافة إلى 2 فندق، موضحًا أنه لأول مرة ينشأ بمحافظة دمياط.



وأضاف أسامة صالح، خلال كلمته بافتتاح مجموعة من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، أن المركز التجارى آخر تخطيط له على مساحة 138 ألف متر لعرض مجموعة واسعة من الأثاث عالية الجودة، مؤكدًا أن الورش بالمدينة تتمتع بمجموعة من المزايا الهامة، مشيرًا إلى أن تصدير المدينة سيصل إلى 2 مليار دولار.



وتابع أنه يوجد المركز التكنولوجى ووجود كبار الصناع داخل المدينة يتيح لأصحاب لزيادة استثماراتهم، موضحًا أن إعادة تدوير المخلفات يضمن دخل جديد للورش.



وأوضح أنه تم إعطاء 6566 وحدة سكنية كل وحدة تأسيسها 26ألف جنيه وتم فرشها بالكامل من إنتاج مدينة الأثاث، مطالبًا من جميع الجهات الحكومية التعاون معنا فى المجال لكى يكون دفعة كبيرة لنا فى المدينة، مضيفًا أن الشركة قامت بإنشاء موقع إلكتروني لتسويق منتجات الصناع.