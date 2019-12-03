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أسامة صالح: الاهتمام بالصناعات المغذية لصناعة الأثاث لأول مرة.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:29 م
صدى البلد
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هاجر إبراهيم
قال المهندس أسامة صالح، رئيس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، إن مدينة دمياط للأثاث هى مشروع قومى متكامل لمشروعات الأثاث، مشيرا إلى أنه ولأول مرة يكون هناك اهتمام للصناعات المغذية لصناعة الأثاث والذي كان جزء منها يتم استيراده من الخارج.

وأضاف أسامة صالح، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، أن مشروع مدينة دمياط للأثاث يعد نموذجا للمشروعات ذات الطبيعة التنموية التى تضيف عائدا اقتصاديا، متابعا: «نحلم أن ندخل عالمية الأثاث وكل الحب لأهل دمياط».

وأشار رئيس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، إلى أن المشروع يتمتع بالأنشطة الإقتصادية التى تخدم قطاع صناعة الأثاث والمصنوعات الخشبية بجمهورية مصر العربية، لافتا إلى أنه يحتوى على عدد 175 مصنعا كبيرا، حيث يأتى الآن طلبات من الشركة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى مجمع تجاري ومعارض الأثاث ومخازن و 1348 ورشة وعدد من المبانى الخدمية التي تقوم بخدمة المدينة.

وأوضح أن مشروع صناعة الأثاث بمدينة دمياط يهدف إلى إضافة طاقة إنتاجية جديدة لتصنيع الأثاث، مشيرا إلى أنه يسهم فى تحويل الورش القطاعات غير الرسمية إلى رسمية وتنمية وسائل تسويق تجارة الأثاث، مؤكدا أنه يتم العمل على زيادته إلى مليار و300 جنيه هذا العام.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط فى حضور كبار المسئولين فى الدولة، والشخصيات العامة،اليوم الثلاثاء.
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