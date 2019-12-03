بـ قرص الغلال.. شباب ينهون حياتهم لمرورهم بضائقة نفسية في كفر الشيخ

تزايدت خلال الآونة الأخيرة في محافظة كفر الشيخ، نسبة إقدام الشباب من الجنسين الذكور والإناث على التخلص من حياتهم بما يُعرف بقرص حفظ الغلال أو بالحبة القاتلة، لمرورهم بضائقة نفسية أو مشاكل أسرية تدفعهم إلى ذلك، واللافت للنظر أن معظم هؤلاء من فئة الشباب من بين 21 و40 عامًا.



ويرصد موقع "صدى البلد" بعض هذه الحالات خلال شهر فقط، فقد شهد مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، في ساعة متأخرة من مساء الأمس، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت ممرضة على التخلص من حياتها لمرورها بضائقة نفسية، بأن تناولت قرصًا من حبوب حفظ الغلال، لتسقط على الأرض فاقدة للوعي، وفي حالة إعياء شديدة، وتلفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى.



وفي 10 نوفمبر الماضي، أقدمت ربة منزل تبلغ من العمر 35 عامًا، ومقيمة بإحدى قرى مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، على التخلص من حياتها بتناولها مادة سامة، وتوفيت عقب وصولها إلى المستشفى، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.



وفي مطلع شهر نوفمبر الماضي أيضًا، أنهى بائع متجول يبلغ من العمر نحو 23 عامًا، مقيم بمدينة كفر الشيخ، حياته، إثر نشوب مشادة كلامية مع والده، وذلك بأن تناول قرص مخصص لحفظ الغلال، ونُقل إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة، ولفظ أنفاسه الأخيرة به.



وفي الجمعة الماضية، دفعت أزمة نفسية مر بها أحد الشباب يبلغ من العمر نحو 21 عامًا، إلى إقدامه على تناول الحبة القاتلة ليُنهى حياته، بعد أن نُقل إلى مستشفى كفر الشيخ العام مصابًا بتسمم إثر تناوله حبة حفظ الغلال القاتلة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.



وفي نفس السياق، طالبت الدكتور إيمان حلمي، مدرس الإعلام بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، بتدشين مبادرة "لا للانتحار" في جميع جامعات مصر، تُعقد خلالها ندوات بصفة دورية كل ترم مثلا ، يحاضر فيها أساتذة علم نفس وشيوخ وقساوسة و مدربو تنمية بشرية لفتح المجال للنقاش في الندوة مع الطلبة.



وقالت حلمي، أتمنى من كل زملائي وأساتذتي، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ألا يقتصر دورنا علي مجرد شرح محاضرة أو ساعات مكتبيه فقط، ولكن جعل مكاتبنا مفتوحة لأي طالب ونعطيهم مثالًا عن حُسن المعاملة والاستماع إليهم ، مضيفة "ولو فيه حاجة نقدر نعملها منتأخرش".



وتابعت، خلال صفحتها الشخصية "فيسبوك"، قائلة " أتمنى وجود أخصائي نفسي واجتماعي موجود فكل إدارة كلية للاستماع للطلبة وحل مشاكلهم، أرجو من أي عميد كليه عندي ودكتور جامعة يأخذ كلامي هذا علي محمل الجد وقيد التنفيذ.



وتابعت، مدرس الإعلام بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، أنا من مكاني بقول لأي حد من أهلي وصحابي حتي لو مش قريبين من بعض ولأي طالب أنا موجودة لو أي حد فيكم احتاجني في أي وقت".

