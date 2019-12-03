وفاة شعبان عبد الرحيم .. هيفاء وهبي تنعى الفنان الراحل

نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم بعد وفاته اليوم منذ ساعات في مستشفى المعادي العسكري.



ونشرت هيفاء وهبي صورة لـ شعبان عبد الرحيم عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: " رحم الله الفنان الشعبي المصري #شعبان_عبدالرحيم وأسكنه فسيح جناته.وعزائي لذويه وجميع محبيه انَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون".



وكان شعبان عبدالرحيم أثار قلق جمهوره على حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك خلال حفله بموسم الرياض.



وأوضح الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، مؤكدا أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.