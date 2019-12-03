مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد.. ضبط عاطل بحوزته سلاح إلى بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط محكوم عليه هارب بالقليوبية مطلوب التنفيذ عليه فى حكم بالسجن المؤبد وبحوزته بندقية آلية وذخائر.





تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط محكوم عليه هارب (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة - مطلوب التنفيذ عليه فىحكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى جناية سرقة بالإكراه، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سرقة).





وضبط بحوزته (بندقية آليه عيار 7,62×39مم وبخزينتها عدد 5 طلقاتنارية من ذات العيار).





وبمواجهته إعترف بالحكم القضائى الصادر ضده وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.



