يتعرضون للاغتصاب داخل المدارس ولا يجيدون القراءة| ماذا تعرف عن أطفال إسرائيل

كشف موقع "والاه" العبري صباح اليوم الثلاثاء النقاب عن تدني مستوى القراءة لدى الطلاب الإسرائيليين مقارنة بالدول المتقدمة علاوة على تعرضهم للاغتصاب الجماعي داخل المدارس.



ونشر الموقع العبري أن مستوى الطلاب الإسرائيليين في القراءة والرياضيات والعلوم أقل من متوسط البلدان المتقدمة وفقا لنتائج دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA).



وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت 3 شبان إسرائيليين، بتهمة الاغتصاب الجماعي في أحد المدارس الثانوية بمستوطنة نتيفوت بالغلاف.



وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الشبان الثلاثة، تتراوح أعمارهم ما بين 17 -16 عاما، استدرجوا الطالبة 14 عاما، الى ملجئ المدرسة يوم الخميس الماضي،، وقاموا باغتصابها بشكل جماعي.



وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الشرطة ستعرض المتهمين الثلاثة، على المحكمة اليوم، لتمديد اعتقالهم، على ذمة التحقيق.