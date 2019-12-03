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شاهد| الرئيس السيسى يفتتح مدينة دمياط للأثاث

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:30 م
صدى البلد
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آيات أحمد
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دمياط للأثاث، منذ قليل، وذلك على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بالمحافظة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم مشروع مركز التعليم المدني بدمياط عبر الفيديو كونفرنس، وعددا من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط فى حضور كبار المسئولين فى الدولة، والشخصيات العامة،اليوم الثلاثاء.

ويفتتح أيضا الرئيس، عددا من الوحدات السكنية ومراكز التعليم المدنى، وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا، كما يفتتح الرئيس السيسي ، مركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط، والتي تعد جزءا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي.

كما يفتتح الرئيس السيسي، فندق اللسان برأس البر، وهو أكبر فندق بالمحافظة وأول فندق في الدلتا، وتم تشييده بمنطقة التقاء البحر والنهر بأحد البقاع الساحرة على مستوى العالم، على مساحة ٤٢٠٠م٢ ويضم ١٤٢ غرفة و١٥ جناحا، بالإضافة إلى ٤ قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات، حيث تديره واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق.
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