أب يتلقى رسالة مؤلمة من ابنته قبل مصرعها في حادث مباشرة.. تفاصيل

كشف أب مؤخرًا عن تفاصيل رسالة صوتية مؤلمة تلقاها من ابنته، البالغة من العمر 23 عامًا، قبيل وفاتها مباشرة إثر تعرضها لحادث على طريق سريع في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن سيارة الابنة "سارة فرايجر" كانت قد تعطلت على طريق سريع بالقرب من مدينة "ميتاجونج"، وحاولت يائسة الاتصال بوالدها طلبًا للمشورة، لكن الأب "بيتر فرايجر" كان في اجتماع عمل آنذاك، واضطرت هي إلى أن تترك له رسالة صوتية أوضحت فيها ما حدث لها، وأشارت إلى خوفها من أن تظل عالقة على جانب الطريق، خاصة في ظل مرور عشرات الشاحنات "على بعد سنتيمترات" منها، وعدم وجود مكان آمن يمكنها الوقوف فيه.



وللأسف، فقد صدمتها شاحنة على الطريق، وأودى ذلك الحادث المروع بحياتها.



وقال والدها في تصريح لموقع "Yahoo News Australia"، إنه ظل يحاول أن يعاود الاتصال بها للاطمئنان عليها، لكنها كانت قد لقيت مصرعها آنذاك.



وقالت "سارة" لوالدها في رسالتها الصوتية الأخيرة إنها كانت تشعر بالقلق من أن تظل عالقة بهذا الشكل، وأشار والدها إلى أنها كانت عالقة بالفعل، ولم يكن في إمكانها الابتعاد عن الطريق، وقد كانت مذعورة للغاية.



وأوضحت الصحيفة أن الحادث الذي أودى بحياتها وقع أثناء محاولة سائق شاحنة سحب سيارتها، حيث اصطدمت شاحنة أخرى بالسيارة المعطلة وبالفتاة والسائق، ولقي الاثنان مصرعهما على الفور.



الجدير بالذكر أن عائلة "سارة" قررت في أعقاب وفاتها اتخاذ خطوة إيجابية تكريمًا لذكراها، ومن ثم أطلقت العائلة حملة باسمها تهدف بشكل عام للحث على الالتزام بقواعد الأمن والسلامة على الطرق السريعة، وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية.