ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أب يتلقى رسالة مؤلمة من ابنته قبل مصرعها في حادث مباشرة.. تفاصيل

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
كشف أب مؤخرًا عن تفاصيل رسالة صوتية مؤلمة تلقاها من ابنته، البالغة من العمر 23 عامًا، قبيل وفاتها مباشرة إثر تعرضها لحادث على طريق سريع في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن سيارة الابنة "سارة فرايجر" كانت قد تعطلت على طريق سريع بالقرب من مدينة "ميتاجونج"، وحاولت يائسة الاتصال بوالدها طلبًا للمشورة، لكن الأب "بيتر فرايجر" كان في اجتماع عمل آنذاك، واضطرت هي إلى أن تترك له رسالة صوتية أوضحت فيها ما حدث لها، وأشارت إلى خوفها من أن تظل عالقة على جانب الطريق، خاصة في ظل مرور عشرات الشاحنات "على بعد سنتيمترات" منها، وعدم وجود مكان آمن يمكنها الوقوف فيه.

وللأسف، فقد صدمتها شاحنة على الطريق، وأودى ذلك الحادث المروع بحياتها.

وقال والدها في تصريح لموقع "Yahoo News Australia"، إنه ظل يحاول أن يعاود الاتصال بها للاطمئنان عليها، لكنها كانت قد لقيت مصرعها آنذاك.

وقالت "سارة" لوالدها في رسالتها الصوتية الأخيرة إنها كانت تشعر بالقلق من أن تظل عالقة بهذا الشكل، وأشار والدها إلى أنها كانت عالقة بالفعل، ولم يكن في إمكانها الابتعاد عن الطريق، وقد كانت مذعورة للغاية.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث الذي أودى بحياتها وقع أثناء محاولة سائق شاحنة سحب سيارتها، حيث اصطدمت شاحنة أخرى بالسيارة المعطلة وبالفتاة والسائق، ولقي الاثنان مصرعهما على الفور.

الجدير بالذكر أن عائلة "سارة" قررت في أعقاب وفاتها اتخاذ خطوة إيجابية تكريمًا لذكراها، ومن ثم أطلقت العائلة حملة باسمها تهدف بشكل عام للحث على الالتزام بقواعد الأمن والسلامة على الطرق السريعة، وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية.
أب يتلقى رسالة مؤلمة من ابنته قبل مصرعها في حادث مباشرة.. تفاصيل
أب يتلقى رسالة مؤلمة من ابنته قبل مصرعها في حادث مباشرة.. تفاصيل
أب يتلقى رسالة مؤلمة من ابنته قبل مصرعها في حادث مباشرة.. تفاصيل
أب يتلقى رسالة مؤلمة من ابنته قبل مصرعها في حادث مباشرة.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اصابة طفلة اثناء اللعب مع كلب

رسالة عتاب مؤلمة من والد أنغام: من جعلني الله سببًا في وجودهم أماتوني

مصرع طفلة صدمتها سيارة نقل بسوهاج

عضتها حتى الموت.. حبس ربة منزل عذبت طفلة زوجها ببولاق الدكرور

المتهمة بقتل الطفلة رقية: عاقبتها لإخبارها جارتى برؤيتها لى ووالدها نمارس علاقتنا الحميمة

حادث شنيع.. سيارة تدهس أطفالا أمام مدرسة في لندن | شاهد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: نسعى لتكون مصر جسرا لنقل الكهرباء للعالم.. فيديو

مفاجأة | فارق يومين بين وفاة شعبان عبد الرحيم وزوجته

بالأسماء | إنبي يطلب ضم 4 لاعبين من الأهلي

وفاة شعبان عبد الرحيم .. تعرف على مهنته قبل الغناء

موعد مباراة النادي الأهلى وبني سويف فى كأس مصر والقنوات الناقلة

تريند الفن | غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة.. وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة حمدي الميرغني تضع طفلتهما الأولى.. وأشرف عبدالباقي أول المهنئين

أب يتلقى رسالة مؤلمة من ابنته قبل مصرعها في حادث مباشرة.. تفاصيل

تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة يقتل معلمه بضربة كرسي.. وينجو بتصريح