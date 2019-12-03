ندوة تعريفية لأكاديمية هواوي بــ حاسبات المنيا

استضاف مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا، الندوة التعريفية التي نظمتها كلية الحاسبات والمعلومات لبرنامج أكاديمية "شركة هواوي" لتدريب الكوادر الجامعية في مجال الاتصالات والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والتي عُقدت برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات،مستهدفةً طلاب الجامعة؛ لتعريفهم بخدمات الشركة ومسابقاتها القادمة في المجال التكنولوجي للكوادر الجامعية على مستوى مصر، وانتقاء المواهب الشبابية والطلابية من ذوي المهارات القابلة للتوظيف، والمساهمة في ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز التنمية ودفع التطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة لمصر.



وتناولت الندوة التي حاضرها المهندس يسري أتلم رئيس أكاديمية هواوي مصر، وأسماء سراج بالأكاديمية، التعريف بأكاديمية هواوي، وكيفية الاشتراك بالمسابقات التي تعلن عنها، وتعقدها الشركة على مستوى الجمهورية لطلاب جامعات مصر لانتقاء المتميزين للحصول علي فرص تدريبية وتوظيفية، وذلك بحضور عميد الكلية، والدكتور صفوت البحار وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن شحاته وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية.



وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى للتواصل مع الأكاديميات والجهات الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في ضوء رؤية مصر 2030 لتطوير بنيتها المعرفية وتحولها الرقمي وتطوير التكنولوجيا القائمة على المعرفة وثورة الصناعة العالمية.



من جانبه قال المحاضر يسري اتلم،إن شركة هاواوي تُعد أحد الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والمعلومات والتي تستثمر سنويًا ما يقرب من 10% من عائدتها في مجال البحوث والتطوير وتحويل التقنيات التكنولوجية التي يتم اكتشافها في معاملها إلى حلول عملية يستفيد منها المجتمع، حيث تستهدف الشركة بفرعها بمصر والدول الأخرى إنشاء 600 أكاديمية تدريب، لتدريب ما يقرب من 12ألف متدرب من الموهوبين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنح شهادات معرفية لــ4 آلاف منهم، والتي يتم التواصل بهذه المواهب من خلال المسابقات التي يتم تنظيمها بالجامعات المصرية، والتدريب والتوظيف للفائزين بهذه المسابقات.



وأوضح الدكتور عبد المجيد أنه تم خلال خلال الندوة تكريم الطالبة إسراء عنتر، وحسن مجدي بالفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والمعلومات والتي تم تصعيدهم على مستوى الجامعة بعد فوزهم بالمسابقة التي نظمتها الكلية لطلابها في مجالات المشكلات البرمجية، والبرمجيات الحديثة، وتطبيقات المحمول، والانترنت الشيئي، والذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات الضخمة، والتي والتي يمثل بها الطلاب الفائزين جامعتهم علي مستوى مصر ثم بالمسابقة العالمية المقامة بالصين.

