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محافظات

الكشف على 4482 مواطنا ومواطنة فى قافلتين بأسوان.. صور

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:04 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الصحة بأسوان قافلتين طبيتين، استمرت أعمال كل قافلة على مدار يومين، ونجحت فى إجراء الكشف المجانى لـ 4482 مواطنًا ومواطنة من أهالى قريتى أبو الريش قبلى بمركز أسوان، والشطب بمركز دراو.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القافلة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

كما أشار الدكتور إيهاب حنفى بأن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وتابع بأن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من 860 سيدة بالمكان حيث إنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان.
الكشف على 4482 مواطنا ومواطنة فى قافلتين بأسوان.. صور
الكشف على 4482 مواطنا ومواطنة فى قافلتين بأسوان.. صور
الكشف على 4482 مواطنا ومواطنة فى قافلتين بأسوان.. صور
الكشف على 4482 مواطنا ومواطنة فى قافلتين بأسوان.. صور
الكشف على 4482 مواطنا ومواطنة فى قافلتين بأسوان.. صور
الكشف على 4482 مواطنا ومواطنة فى قافلتين بأسوان.. صور
الكشف على 4482 مواطنا ومواطنة فى قافلتين بأسوان.. صور
الكشف على 4482 مواطنا ومواطنة فى قافلتين بأسوان.. صور
الكشف على 4482 مواطنا ومواطنة فى قافلتين بأسوان.. صور
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