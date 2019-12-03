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فن

زوجة حمدي الميرغني تضع طفلتهما الأولى.. وأشرف عبدالباقي أول المهنئين

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:02 م
حمدي الميرعني و زوجته
حمدي الميرعني و زوجته
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شروق ابراهيم
هنأ الفنان أشرف عبد الباقي، الممثل الكوميدي حمدي الميرغني بقدوم طفلته الأولى من زوجته الممثلة إسراء عبد الفتاح بنشر صور تجمعهما من حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب أشرف عبد الباقي: "بقيت أبو تمارا ياحمدي؟ ههه ألف مبروك حمدي وإسراء أجمل بنوتة تمارا". 

وانهالت التعليقات مهنئين ثنائي مسرح مصر بقدوم مولودهما الأول بعد زواجهما في أواخر عام 2017. 

يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعرفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان اشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.
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