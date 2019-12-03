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أخبار العالم

إسرائيل في حالة تأهب وترقب قصوى.. تعرف على السبب

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:57 م
إسرائيل بحالة تأهب
إسرائيل بحالة تأهب وترقب قصوى وصواريخ إيران السبب
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سمر صالح
نشر معهد أبحاث "بيجن-السادات" في تل أبيب دراسةٌ عن الغزو التركي لشمال شرق سوريا الذي منح تقدم لـ إيران، وسمح لها ببناء قدرات هجومية جديدة، بالإضافة إلى زيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقالت الدراسة ، إن الغزو التركي زاد المخاوف لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فيما يتعلق بخطط الهجوم الإيرانية ضد إسرائيل، إذْ أنه من وجهة نظر الكيان، تمثل التطورات في سورية تدهورًا في بالوضع الأمني بسبب زيادة النوعية والكمية بالأنشطة الهجومية الإيرانية.

وتابعت الدراسة الصادرة عن معهد "بيجن-السادات" أن طهران تستغل نهاية الحرب الأهلية بسوريا من أجل إنشاء قواعد لبناء وإطلاق الصواريخ وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل، لافتةً إلى أنها تستمر في هذه الجهود منذ أكثر من عامين، كما أنها تهدد الآن بالرد على الضربات الإسرائيلية الأمر الذي يرفع التوتر إلى الحد الأعلى، وتحاوِل أيضًا مساعدة حزب الله في بناء صواريخ دقيقة، مما سيسمح له باستهداف المواقع الإسرائيلية الإستراتيجية بدقة، وهو الأمر الذي أعلنت إسرائيل أنه بمثابة خط أحمر.

وكشفت الدراسة النقاب عن أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى على الجبهة الشمالية وهي تراقِب وتعمل على عرقلة الأنشطة المتزايدة لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي وصفته بـ "وحدة العمليات الخارجية الغامِضة" بقيادة الجنرال قاسم سليماني، الذي يخضع مباشرةً للمرشد الأعلى آية الله خامنئي.
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