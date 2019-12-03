جامعة سوهاج تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات فى أبريل

قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم إن الجامعة ستستضيف المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها والذي تنظمه اللجنة الوطنية للرياضيات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك في الفترة من 9 إلى 11 أبريل المقبل.



وأوضح رئيس الجامعة - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن المؤتمر سيعقد برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بحضور ومشاركة عدد من الخبراء والباحثين الأجانب في مجال الرياضيات.



لفت الدكتور أحمد عزيز إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعريف المشتغلين بالرياضيات في مصر بأهم المستجدات في مجال الرياضيات وتطبيقاتها.



وأكد رئيس الجامعة أن استضافة الجامعة لهذا المحفل العلمي يمثل نقلة نوعية في تنظيم الجامعة للمؤتمرات العلمية، حيث من المنتظر حضور كبار العلماء في هذا التخصص على المستويين المحلي والعالمي.

