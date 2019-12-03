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فيديو جراف

فيديوجراف| أهم تصريحات الرئيس السيسي لإنهاء أزمة الكهرباء

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:59 م
صدى البلد
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منار شعبان
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح محطة تحويل توليد الكهرباء غرب دمياط الغازية، بمحطة كهرباء مدينة الأثاث، عبر فيديو كونفرانس والتي افتتحها المهندس كمال سيد زعتر رئيس قطاع محطة كهرباء غرب دمياط، والمهندس مدحت خليل ناشد مدير المشروع بشركة أوراسكوم.

وبعث الرئيس السيسي عدة رسائل عبر فيديو كونفرانس لإنهاء أزمة الكهرباء وتحصيل الفواتير.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن تصريحات السيسي يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.
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