الحكومة السعودية تناقش نتائج زيارة ولي العهد الرسمية إلى الإمارات





وأوضح وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي التي ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أنه بتوجيه كريم، ولقاءاته، ورئاسته الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبوظبي





وقال الشبانة إن المجلس أطلع أيضا على ما أكده ولي العهد السعودي خلال الاجتماع من انسجام رؤية المجلس مع الاستراتيجية الوطنية للبلدين، وتكامل رؤيتيهما اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين للشعبين الشقيقين، وتعزيز التقدم في المنطقة، واستهداف المجلس لتحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك، وإطلاق المبادرات المبتكرة والجديدة التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي لكلا البلدين.





واستغرقت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى دولة الإمارات 5 ايام بدأها يوم الاربعاء الموافق 28 نوفمبر وانتهت الأحد 2 ديسمبر التقى خلالها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.





وتحمل زيارة ولي العهد السعودي دلالات عدة من أبرزها، التأكيد على عمق التحالف بين السعودية والإمارات ، بعد التوترات التي شهدتها مدينة عدن اليمنية في أغسطس من العام الجاري.







