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ديني

هل يجوز عقد نية الحج عن نفسي وعن والدي المتوفى | دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:50 م
دار الافتاء
دار الافتاء
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عبد الرحمن محمد
ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر الفيس بوك سؤال يقول صاحبه : "هل يجوز عقد نية الحج عن نفسي وعن والدي المتوفى"؟

رد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: " لا يجوز عقد نيتين في الحجه الواحدة ، ولكن الصحيح أن تنوي الحج عن نفسك أولا عند الإحرام ، وبعد انتهاء المناسك تدعو الله تعالى وتقول : " اللهم هب مثل ثواب هذه الحجة لأبي المتوفي، وكن على يقين أن الله تعالى سيستجيب لك ، واعلم أن والدك سيفرح بذلك في قبره حيث يصل الدعاء للميت على شكل هدية، ويقال له هذه هدية فلان . فيفرح بك والدك .

وأضاف وسام خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: " إذا كنت مستطيع ولديك القدرة المادية والجسمانية أن تحج مرة أخرى عن والدك المتوفي ، بعد ان حججت عن نفسك فاذهب وحج عنه هذا ان كان والدك بالفعل لم يحج حال حياته .

حكم أداء الحج أو العمرة عن الغير
بينما قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشتـرط أن يكون أداها عن نفسه اولًا .

وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال « سأذهب لعمرة قريبة فهل يجوز أن أعمل عمرة لى ثم أذهب للميقات لعمل عمرتين لمن توفى من اهلى ؟»، أنهم إذا كانوا لم يعتمروا قبل ذلك فلك بعد أن تنتهى من أداء عمرتك أن تذهب للميقات وتؤدى عمرة أخرى وإن أردت أن تكرر ذلك فلا حرج فى تكرار العمرات ولكن إذا كانوا اعتمروا قبل ذلك فلك بعد ان تنتهى من عمرتك أن تهب ثواب ما فعلت لمن تريد.
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