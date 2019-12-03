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تعليم

آثار الأجداد في حماية الأحفاد.. ندوة في جامعة الفيوم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:58 م
صدى البلد
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شهد الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم فعاليات الندوة التي نظمتها الكلية تحت عنوان (آثار الأجداد في حماية الأحفاد) بالكلية.

حاضر خلالها الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف وكيل كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة ورئيس قطاع الآثار الإسلامية ومساعد وزير الآثار السابق وبحضور الدكتور إبراهيم صبحي وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور وليد علي خليل القائم بعمل رئيس قسم الآثار الإسلامية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أوضح الدكتور عاطف منصور أن الندوة أقيمت ضمن فعاليات الموسم الثقافي لقسم الآثار الإسلامية للعام الجامعي 2020/2019 وأشاد بحرص أ.د محمد عبد اللطيف على المشاركة في ندوة كلية الآثار وخاصة أنه يعتبر قيمة وقامة علمية وإدارية وله قصة نجاح يجب أن يقتدي بها كل الشباب.

وخلال الندوة استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف أهم طرق الحفاظ على الآثار وأهمية تكاتف جهود الدولة وأفراد المجتمع وبذل المزيد من العطاء بهدف تنمية الوعي الأثري للارتقاء بمنظومة الآثار، وأهدى لمكتبة كلية الآثار اثنين من أعماله العلمية وقام الدكتور عاطف منصور بإهداء أ.د محمد عبد اللطيف إحدى مؤلفاته العلمية.

وتناول الدكتور وليد علي خليل أهم أعمال أ.د محمد عبد اللطيف وإنجازاته ومجهوداته على المستويين العلمي والعملي داخل وخارج مصر.

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