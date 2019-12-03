برلماني: مصر على أعتاب العودة لريادة صناعة الأثاث عالميا

أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بالمشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمحافظة دمياط، مشيرا إلى أن السيسي استطاع أن يعيد لصناعة الأساس المصرية، مكانتها الرائدة.



وقال النائب حسن السيد، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الأثاث المصري كان رائدًا في مجاله، ومصر كانت المصدر الأول لصناعة الأثاث، خاصة الأثاث الدمياطي، المشهود له بتصميمه وتنفيذه الرائع، إلا أنها تدهورت خلال الفترة الأخيرة، حتى جاء الرئيس السيسي وأعاد لها مكانتها مجددًا.



وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان من الحكومة بفتح أفرع لمدنية دمياط للأثاث في أماكن أخرى، لتوسيع القطاع الأثاثي خاصة وأنه سيسهم في توفير فرص العمل كبيرة للغاية، كما أن هذا يدعم ترتيب صناعة الأثاث في مصر عالميًا، من خلال كثرة مصانع ومعارض الأثاث.



كما أكد النائب حسن السيد ضرورة أن يكون هناك تسهيلات من جانب الحكومة أمام المستثمرين داخل مدنية دمياط للأثاث والقضاء على البيروقراطية.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط فى حضور كبار المسئولين فى الدولة، والشخصيات العامة، اليوم، الثلاثاء.



وقال الرئيس السيسي، إنه لم يتم تغيير الكثير فى مجال تطوير الأثاث في دمياط، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء مركز التطوير كانت موجودة فى المدينة من أجل زيادة الإنتاج فى مصر سواء بالسوق المحلية أو العالمية.