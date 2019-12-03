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رياضة

رئيس اتحاد الكرة السابق يدافع عن حسام البدري ويكشف خطأه الوحيد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:59 م
حسام البدري
حسام البدري
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ياسمين تيسير
كشف عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة السابق عن رأيه بـ حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول خاصة في ظل نتائج الفراعنه السيئة بـ مباريات الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد عصام عبد المنعم في تصريحات لـ قناة "تايم سبورت" أن حسام البدري ظلم كثيرا في توليه القيادة في ظل هذا الوقت الصعب حيث يعاني المنتخب من كثرة الغيابات بسبب الإصابة وأبرز تلك الغيابات محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب.

وأضاف: أن البدري لم يكن لديه الوقت الكافي لترتيب أوراقه مع المنتخب أو خوض مباريات ودية كثيرة.

وتابع أن البدري ارتكب خطأ جسيما بمعاقبة لاعبي بيراميدز وحرمانهم من الانضمام للمنتخب مشددا أن تلك المهمة تخص اتحاد الكرة فقط.

وأكمل: أن المنتخب خسر العديد من نجوم بيراميدز والذي بدورهم كان سيكون لهم تأثير إيجابي في أداء المنتخب.

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