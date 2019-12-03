لنشر روح العمل الجماعي.. اتحاد طلاب هندسة حلوان يطلق مبادرة هنجملها

أطلق اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان مبادرة جديدة بالتعاون مع المهندس محمد قبطان لتعزيز الوعى الاجتماعى لطلاب الكلية بعنوان هنجملها أو ازرع "شجرة بٱسمك".



ويأتي إطلاق المبادرة تحت رعاية كل من رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم ،وعميد كلية الهندسة ومدير رعاية الشباب بالكلية واتحاد الطلاب.



وأوضح اتحاد الطلاب أن المبادرة تهدف إلى نشر روح العمل الجماعي بين الطلاب من خلال مشاركة الطلاب فى زراعة الأشجار، بالإضافة إلى التوعية بأهمية زراعة الأشجار والاهتمام بالبيئة، كما أن المبادرة ستخلد بعض أسماء الطلاب بالجامعة لفترة طويلة وذلك عن طريق أن كل من يساهم فى زرع شجرة له الحق فى إطلاق اسمه عليها.





وكانت كلية الهندسة جامعة حلوان قد أطلقت مسابقة فى حفظ القرٱن الكريم يوم ١ ديسمبر ٢٠١٩ وتنتهى المسابقة غدا.