شاهد.. حصان في الدرجة الاقتصادية على متن طائرة وسط الركاب

رصد تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم، الثلاثاء، تفاصيل واقعة غريبة من نوعها شهدتها طائرة ركاب أمريكية، وتسببت هذه الواقعة في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث شوهد "حصان صغير" متواجدًا على متن الطائرة في لقطة تمت مشاركتها على الإنترنت.



ونشرت الصحيفة اللقطة، والتي ظهر فيها الحصان واقفًا أمام المقاعد الخاصة باثنين من الركاب في الدرجة الاقتصادية.



الجدير بالذكر أنه قد تمت مشاركة هذه اللقطة في البداية على موقع "إنستجرام"، وكانت مصحوبة بتعليق جاء فيه أن الحصان هو "Service Animal" أو "حيوان خدمة"، بمعنى أنه تم تدريبه على أداء مهام معينة بهدف مساعدة ذوي الإعاقة، مع الإشارة إلى أن وجوده "قانوني".



وتسببت اللقطة في حالة من الجدل بين الرواد، حيث انتقدها الكثيرون، حتى أن أحد الرواد أعرب عن استيائه حيال الواقعة وعلق قائلًا إن "موضوع حيوانات الدعم بدأ يخرج عن السيطرة حقًا، ماذا حدث للقطط والكلاب؟!".



وتساءل آخر عن تأثير وجود المهر على متن الطائرة في حال وقعت حالة طارئة، وأصبح هناك حاجة إلى إخلاء الطائرة مثلًا.



وأكد رواد آخرون في الوقت ذاته على أن حيوانات الخدمة هي في حقيقة الأمر مدربة جيدًا، لافتين إلى أنه لا يوجد لديهم أي مشكلة في الجلوس بجوار حيوان خدمة مدرب على متن طائرة. ونشرت الصحيفة كذلك لقطة لواقعة أخرى مشابهة شهدت تواجد "حيوان خدمة" برفقة مسافرة في طائرة ركاب.