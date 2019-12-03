اردوغان_ينتهك_سياده_ليبيا يتصدر تويتر.. ومغردون: خسيس يجب معاقبته اقتصاديا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#اردوغان_ينتهك_سياده_ليبيا بعد استمرار أردوغان في التعدي على سيادة الدول بدعمه وتمويله للجماعات الاإهابية في طرابلس لتعويض خسائره بعد فقدانه قاعدة عسكرية في جزيرة سواكن السودانية.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، تفاعل معه عدد كبير من المغردين بالغضب وجاءت تعليقاتهم كالآتي:



يجب ايقاف تدخلات أردوغان فى ليبيا

أردوغان يستغل انقسام ليبيا

تدخلات تركية متعددة مرفوضة

اطماع اردوغان تستفز الليبيين والجيش الوطنى يحذره

أردوغان يستهدف الليبيين بالطائرات المسيرة



استغل حرب سوريا فسرق نفطها .

استغل دمار ليبيا فنهب خيراتها.

استغل مقاطعة قطر فأكل مالها .

إنه الخسيس أردوغان .



وقال ماجد العنزى : "أردوغان و مخططاته الإرهابية لن تتوقف ما دام هو ونظامه على رأس السلطة، رجل يحمل كل الكره و الحقد على العرب ويتمنى ويعمل على تشتيتهم و تهجيرهم من أوطانهم. وماهذا كله إلا طمعًا في تنفيذ مخططه التوسعي الخبيث، ولهذا نجده يدعم الجماعات الإرهابية فيها لكي تستمر ليبيا في مستنقع الصراعات الداخلية ومنها يستطيع ان ينفذ هذا المخطط الخبيث".



وقال المحلل السياسي خالد الزعتر: "العقوبات الإقتصادية العربية على نظام أردوغان مطلب مهم، لإحداث شلل في اقتصاد #تركيا ولتركيع أردوغان، الضغط الإقتصادي مهمًا جدًا لتفجير الوضع الداخلي التركي، يجب أن تنقل المعركة التي تحاول تركيا ان تدعمها في ليبيا إلى الداخل التركي ".



وأضاف إبراهيم اللحيدان: " لم يأتي الى قطرو ليبيا لعيون شعوبها...وهذا ما يعلمه الجميع(القردوغان)مصاب بمتلازمة مرض أجداده المحتلين وشمال سوريا يشهد".

