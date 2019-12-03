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أخبار البلد

ممثل صندوق الودائع الإيطالي يطالب بالتصفيق لتحية محافظ القاهرة.. تعرف على السبب

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:30 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
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رنا اشرف
قام الدكتور لوكا ماشي ممثل صندوق الودائع والقروض الإيطالي والوفد المرافق له بالتصفيق لمحافظ القاهرة لثقة القيادة السياسة وتجديد الثقة له خلال زيارة ممثل صندوق الودائع والوفد المرافق له لمحافظ القاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين لتطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الإيطالية والتي تتسم بالتنوع في جميع المجالات ومن أهمها صناعة الرخام والجلود والأثاث وهي المجالات التي تحتل فيها مصر ترتيبًا عالميًا مشيرًا إلى ترحيب المحافظة بمساهمة الخبرة الإيطالية في تطوير منطقة شق الثعبان لتطوير صناعة الرخام والجرانيت التي تشتهر بها إيطاليا من خلال تحديث الآلات والمعدات وتقديم التدريب الحرفي اللازم مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية ، إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة لتطوير شبكة الطرق والصرف والخدمات ، وإنشاء منطقة لوجيستية ، وإنشاء مصنع لتدوير مخلفات الرخام والاستفادة منها وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى إضافة عوائد متميزة للدخل القومي المصري.

وأكد الدكتور لوكا ماشي ممثل صندوق الودائع والقروض الإيطالي أن الصندوق مؤسسة مالية تتبع وزارة المالية الايطالية ويبلغ رأس ماله حوالي 400 مليار يورو وأغلب الأنشطة التي يقوم بدعمها لابد أن يكون لها طابع اجتماعي وبيئي وتساهم في توفير فرص عمل كقطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والقطاع الصناعي .. مشيرا إلى أن الزيارة التي قام بها لمنطقة شق الثعبان أعطته انطباعا جيدًا عن الشركات العاملة بالمنطقة وعدد العاملين بها خاصة بعد التحولات التي تشهدها منطقة شق الثعبان حاليًا.

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