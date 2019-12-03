القومي لحقوق الإنسان يطالب بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع بصورة كاملة

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة بذل مزيدٍ من الجهود من أجل زيادة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع بصورة كاملة، وعلى قدر من المساواة مع الآخرين، وذلك بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".





وأشاد بإطلاق الأمم المتحدة لإستراتيجية إدماج منظور الإعاقة فى يونيو 2019، التي تقوم بها منظومة الأمم المتحدة بدمج حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بصورة منهجية فى أعمالها، وتؤكد الإعمال التام والكامل لهذه الحقوق.





جاءت هذه التصريحات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يحتفل به العالم فى الثالث من ديسمبر من كل عام.





ويركز موضوع هذا العام على أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030.