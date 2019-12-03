أبرز تصريحات الرئيس السيسي بـ دمياط | نتحرك بمعدلات نمو سريعة | اللي بيتعمل فيكي يا مصر ميخطرش على بال حد | فيديو

أنا ووزير الكهرباء دايما بنتخانق

نسعى لتكون مصر جسرا لنقل الكهرباء للعالم

نتحرك بمعدلات نمو سريعة.. وبلدنا تطور نفسها بالاستقرار

مصر كانت تعاني من وضع اقتصادي كارثي

الدولة تتدخل فى موضوعات لم يتدخل أحد فيها منذ 100 سنة

والله اللي بيتعمل فيكي يا مصر ميخطرش على بال حد





الرئيس السيسي:افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى افتتاحه لمحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط فى حضور كبار المسئولين فى الدولة، والشخصيات العامة.وافتتح الرئيس ايضًا، عددا من الوحدات السكنية ومراكز التعليم المدنى، وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا ، كما افتتح الرئيس السيسي ، مركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط ، والتي تعد جزءا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي، كما افتتح الرئيس السيسي ، فندق اللسان برأس البر، وهو أكبر فندق بالمحافظة وأول فندق في الدلتا.معالجة النمو العشوائىوقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تم إنفاق 1.3 مليار لمعالجة النمو العشوائي تحت كابلات الجهد العالي، لافتًا إلى أن البناء العشوائي في مصر تكلفته أكبر كثيرًا في تصويبه وإصلاحه من البناء المستقر والمنظم.وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مجموعة من المشروعات القومية بمحافظة دمياط،، أن خط الضغط العالي المقام أعلى الأبراج تكلفتها أعلى من الكابلات المدفونة في الأرض.وتابع مداعبًا وزير الكهرباء: "أنا والدكتور محمد شاكر دايمًا بنتخانق، عشان عايز 30 مليون جنيه في الكيلو لدفن خط الجهد العالي".وأكد أن ما يتم فعله لحماية المواطنين من البناء العشوائي يكلف الدولة، لعمل كابل أرضى والذى يقدر تكلفته أكبر من كابلات الجهد العالى أعلى الأبراج عشر مرات".وأردف أن التخطيط المتكامل للدولة وتحترمه الدولة والمواطن سنوفر الكثير من النفقات، مؤكدًا أن تصويب الأخطاء الناجمة عن البناء العشوائى يكلف الدولة المليارات".وأردف الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على مشاريع لتحسين قطاع الكهرباء لتقديم خدمات جيدة للمواطنين، متابعا : «مفيش حاجة بتتعمل في البلد إلا بتخطيط ومتابعة جيدة للتنفيذ».وأضاف الرئيس السيسي ، أن إدارة التشغيل تعمل بكفاءة عالية في كافة محافظات في مصر، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت 615 مليار جنيه حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تقديم خدمات جيدة في كل قطاعات الدولة لذلك ينفق عليها أموال كثيرة.وأشار الرئيس السيسي إلى أن الكهرباء تعني تنمية وحياة، فكان العنصر الأول في المشروع هو الإنتاج، والاستفادة منه بشكل جيد، من خلال الشبكات ومحولات التحكم، لتكون مصر جسرا لنقل الكهرباء، مثل قناة السويس محور حركة للشرق والغرب والشمال والجنوب.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا يوجد تحد بالخطر على مصر إلا من داخلها، مشيرا إلى أن الإرهابيين قادرون على تدمير وتهديد بلادهم.وأضاف الرئيس السيسي، "أنا مش هستنى يبقى عندى خطر وأنبهكم بيه وهفضل أكرر الموضوع دا علشان يكون عندنا مناعة إن حد يخلينا نهد بلدنا وندمرها"، موضحا أنه حريص على أن يتحدث مع الشعب المصرى على أى تحرك أو خطر قادم لهم.أشار الرئيس السيسي، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهدا جبارا من أجل حل المسائل المختلفة من أجل إقناع المصريين أن مصر تتحرك بمعدلات نمو سريعة، متابعا: "الناس بتقول هو مستعجل كده ليه فى كل كلام المؤتمرات يكرر كلامه، أنا بعمل كده علشان أدى مناعة لشبابنا الصغير".وتابع الرئيس السيسي: "التوعية مش مبنية فقط على مدة زمنية للناس الى حضروا وفهموا المخاطر بل فى الجامعة والمدرسة والمسجد والكنيسة"، مؤكدا أن مصر باستقرارها تستطيع أن تطور نفسها.أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا توجد عودة للخلف مرة أخرى، مشيرا إلى أنه في السنوات السابقة كانت مصر تعانى من وضع اقتصادي كارثي ولكن الآن الوضع قد تحسن يكثير.وقال الرئيس السيسي، أنه لم يتم تغيير الكثير فى مجال تطوير الأثاث في دمياط، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء مركز التطوير كانت موجودة فى المدينة من أجل زيادة الإنتاج فى مصر سواء بالسوق المحلية أو العالمية.وأوضح الرئيس السيسي، أن هناك دولا كثيرة في العالم يتم استيراد المنتجات الموجودة بها، لافتا إلى أن تلك المنتجات ليست فقط فى صناعة الأثاث بل فى شتى الصناعات.وأضاف الرئيس السيسي: "المشاكل لن تنتهى، لذلك دورنا كدولة أن نصر من خلال أجهزة الدولة المختلفة على أن نحميها ونطورها"، مؤكدا أن دمياط مؤشر للنجاح فى صناعة الأثاث والمعارض والمصانع الخاصة بالأثاث.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدولة بدأت حركة كبيرة لمجابهة العشوائيات، مؤكدًا أن الدولة تتدخل فى موضوعات لم يتدخل أحد فيها منذ 100 سنة، معقبا: "محدش فكرة يقرب لها من 100 سنة ولكن أى حد عايز يعمل حاجة يعملها".وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن الدولة مش ممكن تغيب عن مصالح مواطنيها، مؤكدًا أن الحضور الحقيقى للدولة صعب أوى فى كل أنشطة لأنه فى فرق إنه متواجد ومحافظ على استمراره وفى فرق إنه مش متواجد، أو متواجد وغير محافظ على استمراره.وأوضح أن بحيرة المنزلة مساحتها تقدر بـ250 ألف فدان، معقبا: "وقبل كده كانت أكبر بكثير ووصلنا إلى ما نحن فيه بسبب الإهمال وكان الموضوع سيكون أسوأ من ذلك"، مضيفًا: الإهمال كان سيؤدى إلى الاستمرار فى هدر ثروات بلادنا وضياع صحة الناس".وتابع: الأسماك لم تكن صحية للمواطنين، وكانت البحيرات موطئ للعشوائيات والإجرام، مضيفًا: " لسه ما شوفتوش البحيرة أما تخلص".ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمسئولين والإعلام الذين يتداولون الأفكار المغلوطة، قائلًا إن "الناس بتتناول بشكل مغلوط لأنهم مش عارفين الحكاية ومش عارفين إيه اللي بيتعمل في الدولة".وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، "والله اللى بيتعمل فيكى يا مصر ما يخطرش على بال حد، وبحلف بالله محدش أبدًا كان يقدر يفكر فى تطوير بحيرات مصر".وتابع الرئيس السيسى: "كان مفيش أمل ولا حلم خلاص وكانت العشوائيات والفوضى تاكلها والصرف الصحى والصناعى يلقى بها، والناس مش عايزة تغيير".وأوضح: "الناس قاعدة تتفرج وتبص وهى ساكتة محدش بيغير المنكر ويرفضه"، مضيفًا: "بسجل ليكم يا مصريين عشان تعرفوا انتوا بتعملوا فى بلدكم إيه دلوقتى واتفرجوا على الـ250 ألف فدان بتوع بحيرة المنزلة دول أما يخلصوا"