احتفالية كبرى بالأقصر بعنوان اعرف بلدك لذوى الإعاقات السمعية..صور

نظمت محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء احتفالية كبري تحت عنوان مبادرة "أعرف بلدك" لذوى الإعاقات السمعية والتى تأتى بالتزامن مع اليوم العالمى لذوى الإعاقة الذى أقرته الأمم المتحدة .
شارك فى الاحتفالية اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد بالاقصر وأٌقيمت الأحتفالية بمكتبة مصر العامة بمشاركة العديد من الجهات التنغيذية بالمحافظة .
والمبادرة أسستها المرشدة السياحية سمر ناجى بالتعاون مع جمعية اللولؤء المكنون وجامعة الأقصر وتهدف لتعريف أبنائنا المحرومين من نعمة السمع بأثار وتاريخ بلدهم ، وزيارة تلك المعالم على الطبيعة وخلق نوع جديد من أنواع السياحة .
ومن جانبة قدم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر الشكر للقائمين على المبادرة والداعمين لها ، وأكد على اهتمام المحافظة بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بقضايا ذوى الأعاقة وتقديم كافة الدعم لهم ولمطالبهم .
كما أشاد بالمبادرة التى تعمق روح الولاء والأنتماء لمصرنا الحبيبة ، وتزيد من دمج أبنائنا ذوى الهمم مع أبنائنا الأصحاء .
وشهد الحفل عدة تكريمات للأم المثالية وأفضل مصمم فيديو تعليمى بلغة الأشارة وأفضل عمل فنى مزخرف وأشغال النسيج وجرى مسافات طويلة وألعاب قوى .
كما تضمن الحفل تقديم فقرات فنية أداها الأطفال أصحاب القدرات الخاصة.
شارك فى الاحتفالية اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد بالاقصر وأٌقيمت الأحتفالية بمكتبة مصر العامة بمشاركة العديد من الجهات التنغيذية بالمحافظة .
والمبادرة أسستها المرشدة السياحية سمر ناجى بالتعاون مع جمعية اللولؤء المكنون وجامعة الأقصر وتهدف لتعريف أبنائنا المحرومين من نعمة السمع بأثار وتاريخ بلدهم ، وزيارة تلك المعالم على الطبيعة وخلق نوع جديد من أنواع السياحة .
ومن جانبة قدم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر الشكر للقائمين على المبادرة والداعمين لها ، وأكد على اهتمام المحافظة بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بقضايا ذوى الأعاقة وتقديم كافة الدعم لهم ولمطالبهم .
كما أشاد بالمبادرة التى تعمق روح الولاء والأنتماء لمصرنا الحبيبة ، وتزيد من دمج أبنائنا ذوى الهمم مع أبنائنا الأصحاء .
وشهد الحفل عدة تكريمات للأم المثالية وأفضل مصمم فيديو تعليمى بلغة الأشارة وأفضل عمل فنى مزخرف وأشغال النسيج وجرى مسافات طويلة وألعاب قوى .
كما تضمن الحفل تقديم فقرات فنية أداها الأطفال أصحاب القدرات الخاصة.