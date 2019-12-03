قوافل طبية من جامعة المنيا للقرى المحرومة بالمحافظة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، بالتعاون مع محافظة المنيا، ووزارة الشباب والرياضة قافلة طبية توعوية لقرية جزيرة شارونة التابعة لمركز مغاغة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ بهدف توفير الكشف والعلاج لأسر القرية الأكثر فقرًا وتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية للأهالي وطلبة المدارس بالقرية.



وأكد الدكتور محمد جلال، على استمرار الجامعة في تقديم خدماتها الطبية البشرية، والطبية البيطرية، والندوات التثقيفية، والتوعوية لأهالي القرى النائية التي لا تتوافر بها الخدمات، وذلك بإرسال فريق عمل متخصص من أعضاء هيئة التدريس وأطباء كليات الجامعة ومستشفياتها، لتقديم الخدمات المتنوعة للأهالي.



وأضاف "جلال" أن قافلة قرية شارونة وقعت الكشف على 349 حالة مرضية في تخصصات العظام، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية، وذلك بعد فتح الجامعة للوحدة الصحية بالقرية؛ لإتاحة الفرصة أمام أهالي القرية للاطمئنان على حالتهم الصحية وصرف الأدوية لهم بالمجان.



وعلى هامش القافلة، نظمت كلية التربية ندوتين تحت عنوان "الانتماء والمواطنة" و"كيفية تنمية المواطنة" لطلاب مدرسة جزيرة شارونة الإعدادية المشتركة، إلى جانب تنظيم كلية الزراعة لندوة بعنوان "الأسمدة الحيوية كبديل للأسمدة الكيماوية"، والتي وضح خلالها الفرق بين الأسمدة الحيوية والكيماوية من ناحية التأثير الصحي على حياة الإنسان.



نظمت القافلة بإشراف من الدكتور مجدي مصطفى كامل وكيل كلية الطب ومنسق عام القوافل، وصلاح سيد يوسف مدير متابعة وتنفيذ المشروعات بجامعة المنيا.