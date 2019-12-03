حواس يحكي أسرار الفراعنة لوفد بريطاني رفيع المستوى.. صور



وتحدث عن أوبرا توت عنخ آمون التي سوف تعرض في افتتاح المتحف المصرى الكبير كما ستعرض أيضا في الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في عام ٢٠٢٢.



وأضاف حواس أن أهم كشف في القرن ٢١ هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو، وأضاف حواس أن الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها وزارة الأثار تروج بشكل كبير للسياحة المصرية في كل دول العالم.



وأشار "حواس" أن شهر فبراير ٢٠٢٠ سيعرف العالم أجمع كيف مات الفرعون الذهبي توت عنخ آمون من خلال المشروع القومي لدراسة المومياوات الملكية بالمتحف المصري بالتحرير.

التقي د.زاهي حواس عالم الآثار المصرية وفدا بريطانيا رفيع المستوى أمام تمثال أبو الهول من بينهم مثقفون وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة أمام تمثال أبو الهول.وأكد "حواس" للوفد أن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، وشدد على أن تلك الادعاءات التي تقول أن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي.