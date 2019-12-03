غلق مصنع ملح بـ«أبو حمص» بعد ضبط 30 طنا غير صالح للاستهلاك الآدمي.. صور

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة غلق مصنع ملح بأبو حمص لقيامه بتعبئة ٣٠ طن ملح غير صالح للاستهلاك البشري وبأسماء شركات معلومة ومدون عناوين مغلوطة بقصد الغش التجارى.



وكان رجال التجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة، خلال حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، تمكنوا من ضبط 30 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي بمخازن أحد المصانع وتم التحفظ علي المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.



كانت وردت معلومات لرجال التجارة الداخلية، مفادها وجود كميات من ملح الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بمخازن مصنع لإنتاج الملح بدائرة المحافظة، معبأ بأسماء شركات معلومة ومدون عليه عناوين مغلوطة بقصد الغش التجاري.



وبعرض المعلومات على المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وجه بتشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة التجارية، للتأكد من صحة المعلومات.



وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم مداهمة المخازن المشار إليها وتمكنت الحملة من ضبط 30 طنا معبأ بأسماء شركات معلومة ومدون عليها عناوين خاطئة وتم ضبط الماكينات المستخدمة في التعبئة والطحن وتم نقل الكمية بالكامل على سيارات والتحفظ عليها بأحد المخازن لحين صدور قرار وكيل النائب العام بشأنها.