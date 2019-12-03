طلاب هندسة حلوان يبدءون فى تنفيذ مبادرة ازرع شجرة لتجميل الجامعة.. صور

بدأ اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان مبادرة جديدة بالتعاون مع المهندس محمد قبطان لتعزيز الوعى الاجتماعى لطلاب الكلية بعنوان هنجملها أو ازرع "شجرة باسمك".



وأوضح مدير إدارة رعاية الشباب أن المبادرة تهدف إلى نشر روح العمل الجماعى بين الطلاب من خلال مشاركة الطلاب فى زراعة الأشجار، بالإضافة إلى التوعية بأهمية زراعة الأشجار والاهتمام بالبيئة، وذلك تحت رعاية كل من رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم، وعميد كلية الهندسة ومدير رعاية الشباب بالكلية واتحاد الطلاب.



كما أن المبادرة تخلد بعض أسماء الطلاب بالجامعة لفترة طويلة وذلك عن طريق كل من يساهم فى زرع شجرة له الحق فى إطلاق اسمه عليها.



الجدير بالذكر أن كلية الهندسة جامعة حلوان نظمت أول أمس مسابقة فى حفظ القرٱن الكريم ومن المقرر أن تنتهى غدا.