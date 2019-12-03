القاهرة أنقذت الموقف| انفجار محرك طائرة جزائرية أثناء عودتها من السعودية

في حدثٍ مفاجئ، انفجر محرك طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، أثناء رحلة عودتها من السعودية إلى الجزائر، بحسب ما ذكرت صحيفة الشروق التونسية.



قالت الصحيفة، إن الطائرة انفجرت وعلى متنها 140 مسافرا، في فجر أمس الإثنين، إلا أن التفاصيل لم تتضح إلا خلال الساعات الماضية.



وبعد نحو ساعة ونصف من الرحلة، فوجئ الركاب باضطراب كبير يحدث في الطائرة، التي كانت من نوع "بوينج 767-800"، أدى إلى اشتعال النار في أحد محركاتها.



وهذا أدى بكابتن الطائرة لإنقاذ الموقف إلى الهبوط الاضطراري في مطار القاهرة بمصر.



وتعامل مطار القاهرة بأعلى درجات المسئولية، وجرى نقل الركاب إلى طائرة أخرى بعد لحظات الذعر التي عاشوها في السماء.



من جهتها قالت شركة الخطوط الجزائرية في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد ساعات من الحادث: "عقب مشكلة فنية على متن الرحلة AH 4411 بين المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) وعنابة (الجزائر)، اتخذ الطاقم، بعد ساعة ونصف الساعة من الرحلة، قرارا بالهبوط في مطار القاهرة (مصر)، تطبيقا منه لإجراءات السلامة الجوية والتحقق من طبيعة المشكلة".

