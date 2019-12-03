الشاعرة دعاء النمر تكتب: يادي الوجع

الشاعرة دعاء النمر

شاعرة عامية مصرية حاصلة علي بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة ودورات تدريبية في العلاقات العامة وإدارة الأعمال من دبي شاركت في عدة مهرجانات دولية برعاية وزارة الثقافة قدمت العديد من الحفلات الشعرية والمؤتمرات الثقافية.



قامت بإعداد وتقديم برنامج ساعة مع بلقيس علي فضائيات قطاع خاص كماعملت في عدة صحف ورقية وإلكترونية.



وصدر لها أعمال أدبية منها ديوان أحزان بلقيس عامية مصرية.



إلى القصيدة.....



يادي الوجع 💔

......

إتوجعت قد ايه

وطلبت منهم يسندونك

سدوا الودان قفلوا البيبان

كان بس همك يسمعوك

و فضلت تسند ع السنين

والحزن وحده يشد فيك

الذنب مش ضعف القلوب

ده القلب كان همه الهروب

والعقل رافض ينكسر

انسان وحيد وسط الشتات

ازاي هايقدر ينتصر



كان نفسي ابقا ف المكان

يمكن إيديا تنقذك

قبل الضياع

ويجوز اقولك كلمتين

تضحك اوي

تنسي الوداع



جوانا زيك...

الف دمعة والف حزن

جوانا شئ بيقول.. ياريت..

..لوبس حضن.

لو بس لحظة فضفضة

صعب القضا لكنه نافذ ع التخين

لوكنت مين مكتوب عليك



كان نفسي بس أحكي ليك

حكايات كتير يمكن تطيب دمعتك

وادي ضحكتك فارقت في غفلة مننا

ازاى نأمن للسنين وازاي نصدق حلمنا