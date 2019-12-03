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تعليم

تفاصيل اللقاء الختامي للأولمبياد الرياضي الأول للمحافظات الحدودية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:33 م
اللقاء الختامي للأولمبياد
اللقاء الختامي للأولمبياد الرياضي الأول للمحافظات الحدودية
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قســــم التعليــــم
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بيانا رسميا كشفت خلاله عن تفاصيل اللقاء الختامي للأولمبياد الرياضي الأول للمحافظات الحدودية، والمقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي إلى 2 ديسمبر الجاري.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن حفل اللقاء الختامي للمحافظات الحدودية شارك فيه (٦) محافظات حدودية وهي (البحر الأحمر - الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء - أسوان - مرسي مطروح) وذلك بالصالة الرياضية لمحافظة البحر الأحمر، وبدأ الحفل بطابور عرض المحافظات المشاركة ثم بدأت فقرة فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض العروض الفنية المتميزة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الأولمبياد شارك فيها نحو ١٠ آلاف طالب وطالبة، من المدارس والجامعات المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة على تنمية المناطق الحدودية والعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات، بالإضافة الى اكتشاف المواهب ورعايتها.

وقالت الوزارة إنه على هامش البطولة، احتفل جميع السادة الحضور باليوم العالمي للمشي، وحرصوا على مشاركة الطلاب والطالبات بالمشي داخل مدينة الغردقة.

جدير بالذكر قد حضر اللقاء الختامي كلا من اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية ود. يسري عطية، نائبًا عن اللواء/ عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ود. يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ود. محمد صبحي حسانين، ود. عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي للجامعات.
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