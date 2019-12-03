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رياضة

شوقي غريب يفجر مفاجأة عن تلقيه عرضا لقيادة فريق الأهلي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:37 م
شوقي غريب
شوقي غريب
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ياسمين تيسير
كشف شوقي غريب المدير الفني لـ المنتخب الأوليمبي حقيقة توليه منصب المدير الفني لـ الأهلي عقب رحيل حسام البدري خلال فترة ولايته الأولى.

وأكد شوقي غريب في تصريحات خلال تكريمه بالجامعة الكندية أن حسن حمدي رئيس النادي وقتها ومحمود الخطيب عضو المجلس حينها تحدثا معه بشأن تولي القيادة الفنية للفريق الأول. 

وأضاف: أنه وافق على العرض وتم تحديد قيمة راتبه حيث كان محمد يوسف هو المدرب وقتها مشددا أن الأمر لم يكتمل في النهاية بدون أسباب واضحة.

ويقود فريق الكرة الأول حاليا رينيه فايلر حيث يقدم نتائج رائعة.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع بنى سويف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إطار لقاءات دور الـ 32 من منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف،وسيتم إذاعتها عبر قناتي أون سبورت و تايم سبورت.
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