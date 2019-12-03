تقرير يكشف محاولات قطر لاختراق 19 دولة أوروبية بفكر الإخوان الإرهابي

أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا بالفيديو يكشف عن تفاصيل جديدة حول دعم قطر للإخوان لنشر الفكر الإرهابي في العديد من الدول، من خلال تقديم كافة وسائل المساندة لهم ماديا.





ولفت التقرير إلى أن الدوحة دعمت الجماعة لنشر أفكارها في ما يقرب من ١٩ دولة أوروبية.





وأضاف التقرير، أن الدوحة والعائلة المالكة في قطر هم الداعم الرئيسي لجماعة الإخوان في المنطقة، وأن الدوحة تستضيف قيادات الجماعة من مختلف الدول، وتوفر لهم كافة الملاذات الآمنة، وأن نفي الدوحة بعلاقتها مع الجماعة ما هي إلا أكاذيب.





وأوضح التقرير، من خلال شهادات ومراكز بحثية كشفت عن أن قيادات الدوحة يمدون الإخوان بأموال كثيرة من أجل توسيع نفوذها في أوروبا، وذلك عبر تغلغل هذه الجماعة الإرهابية في الدول الاوروبية ليكونوا مصدر تهديد للدول وتنفيذ مخطط قطر الإرهابي.



