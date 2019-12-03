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أخبار العالم

وفاة الكاتبة الإماراتية مريم فرج بعد صراع مع المرض

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:35 م
الكاتبة والأديبة
الكاتبة والأديبة الإماراتية مريم فرج
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كتبت: مــيــــــــس رضــــــا
توفيت الكاتبة والأديبة الإماراتية مريم جمعة فرج بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن نبأ الوفاة أمين عام جمعية المسرحيين الإماراتيين الفنان حبيب غلوم، مساء أمس الإثنين، وفاة الكاتبة والأديبة الإماراتية مريم جمعة فرج.

ونعى غلوم الكاتبة فرج في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" كتب فيها: ”الزميلة الأديبة مريم جمعة فرج في ذمة الله بعد صراع طويل مع المرض“.

وأشار غلوم إلى أن صلاة الجنازة على الفقيدة ستكون يوم غدٍ الثلاثاء بعد صلاة العصر في مقبرة القصيص في مدينة دبي.


اشتهرت الراحلة مريم جمعة فرج بكتابة القصة القصيرة، ونشرت في عام 2008 مجلدين من القصص القصيرة، بدءًا من (الفيروز) في عام 1988 واستمرت في عام 1994 مع (ماء) بالإضافة إلى نشرها العديد من القصص التي تدور حول حياة العمال المغتربين الهنود في الإمارات.
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