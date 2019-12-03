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محافظات

فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:06 م
شاب يصمم جهاز انذار
شاب يصمم جهاز انذار من خطر الصعق بالكهرباء
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إبراهيم الهوارى
ابتكر أحد الشباب بقرية طحلة التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، فكرة جديدة لتجنب خطر الصعق بالكهرباء فى حالة حدوث ماس كهربائى بأعمدة الإنارة وذلك عن طريق توصيل جهاز إنذار ولمبة مضيئة ملفتة للأنظار ويثبت الجهاز على جسم عمود الإنارة بالشارع لتجنب الصعق بسبب الماس كهربائي.

قال أحمد عبدالعظيم الشهير "أبو فارس" أحد أهالي قرية طحلة وصاحب الفكرة إنه رأي تكرار حوادث الصعق بالكهرباء جراء ملامسة اعمدة الكهرباء خاصة خلال سقوط الأمطار فى فصل الشتاء، ففكر في تجنب تلك الأزمة عن طريق ابتكار هذا الجهاز.

وأضاف أنه قام بتصميم هيكل عمود كهربائى مصغرا للتجارب عليه وهو عبارة عن قاعدة أسمنتية وماسورة حديد ثم يتم تركيب له عوازل كهرباء ثم توصيله وتشغيله.

وأشار إلى أنه بعد التجارب عمليا تبين أنه عندما يصل إلى جسم العمود الصلب أى تيار كهربائى يقوم الإنذار واللمبة بإصدار صوت عال جدا وإشارة إلى المارة أن هناك خطرا بسبب وجود ماس كهربائى على جسم العمود وبذلك يتم تحذير المواطنين والمارة من خطر صواعق أعمدة الكهرباء.

وكان أبو فارس قد ابتكر من قبل فكرة جديدة لتجنب خطر الصعق بالكهرباء خلال سقوط الأمطار وذلك عن طريق تغطية الأعمدة بمواسير من البلاستيك والبدء بشوارع القرية متمنيا تعميمها على كافة القرى والمدن لتجنب حدوث ماس كهربائي.

وقال أنه رأي تكرار حوادث الصعق بالكهرباء جراء ملامسة مياه الأمطار لاعمدة الكهرباء خلال فصل الشتاء، ففكر في تجنب تلك الأزمة عن طريق عمل عازل على العمود لتجنب خطره وخاصة الأطفال، مؤكدا أن العمود يحتاج إلى ماسورة بلاستيك قطرها ٨ بوصات وأخرى ١٠ بوصات وتكلفة المتر ٧٥ جنيها أي أن العمود الواحد يتكلف ١٥٠ جنيها تقريبا وهي تكلفة لا تساوي شيئا مقابل حياة الإنسان، مشيرا إلى أن البلاستيك يعطي شكلا جماليا وأمانا ويعيش طول العمر، مطالبا بأن يكون الإنسان إيجابيا ولديه قدرة على حل المشكلات.

يذكر أن محافظة القليوبية قد شهدت فى الآونة الأخيرة تكرار حوادث صعق المواطنين والمارة فى الشوارع بالكهرباء نتيجة ماس كهربائي بأعمدة الإنارة.
فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء
فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء
فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء
فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء
فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء
فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء
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