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حوادث

ضابط في قضية كنيسة كفر حكيم: استخدمت مقاطع فيديو ومصادر سرية لتحديد المتهمين

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:06 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
استأنفت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة بعد الاستراحة واستدعت الشاهد ضابط مباحث.

والذي قرر انه ضابط مباحث بفرقة شمال اكتوبر وأختص بالبحث الجنائي في منطقتي المناشي وكرداسة وذلك منذ عام 2012 وحتي 2014.

واضاف الشاهد انه كان هناك مقاطع فيديو على موقع اليوتيوب والتواصل الاجتماعي خاصة بالمسيرات وأعمال العنف استعانوا بها وفرغوها والتعرف على الأشخاص المشاركين في التظاهرات والاعتداءات واعتمدوا على المصادر السرية في تحديد الاسماء

واكد الشاهد ان هذه المقاطع لم تكن موجودة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي عدد من الأسئلة الموجهة من المحكمة حول وقت وزمان وعدد المشاركين في الأحداث قرر الشاهد أنه لم يتذكر لان الأحداث من وقت طويل.

والمحكمة عملت بحقها المقرر بتلاوة أقوال الشاهد بالتحقيقات من خلال سكرتير الجلسة.

وسألت المحكمة الشاهد هل تذكرت الوقائع فقرر انه تذكر بعض منها ولكن لا يستطيع تحديد المشاركين فيها لحدوث الواقعة منذ سنوات بعيدة، وقرر انه متمسك بأقواله بتحقيقات النيابة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس بسكرتارية حمدي الشناوي.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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