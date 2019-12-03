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مرأة

بـ مكياج صاخب.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بإطلالة غريبة.. شاهد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:51 م
الفنانة دومينيك حوراني
الفنانة دومينيك حوراني
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة دومينيك حوراني مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وظهرت دومينيك حوراني بإطلالة غريبة خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت جامبسوت مبطن باللون الأبيض والأسود، مع ارتداء بندانة سوداء بشعرها.

واعتمدت دومينيك حوراني على الميك اب الصارخ، حيث وضعت احمر الشفاه، مع الايلينر والماسكرا ومصحح الحواجب.

لم تتكلف دومينيك حوراني في ارتداء الاكسسوارات فـ اكتفت بارتداء حلق طويل في اذنها.

وانهالت التعليقات عليها حيث جاءت من ابرزها "ملكة، سلطانة".
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