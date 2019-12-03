شاب نشر صورها على الفيسبوك فألقت بنفسها من أعلى المنزل بـ الشرقية

أقدمت طالبة تبلغ من العمر 17 سنة علي التخلص من حياتها عن طريق إلقاء نفسها من أعلى سطح منزلها بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بسبب تداول صور لها على الفيسبوك مع شاب، وتعرضها لحالة نفسية سيئة، وتم نقل الطالبة إلى معهد ناصر حيث أصيبت الطالبة بكسور بجميع أنحاء الجسد.



فيما تم إخطار نيابة مشتول السوق وجار تحرير محضر بالواقعة.



فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من " إ م " 42 سنة عامل ومقيم مشتول السوق، يفيد بقيام نجلته" ر" 17 سنة طالبة، بإلقاء نفسها من أعلى سطح المنزل، مما تسبب فى إصابتها بكسر مضاعف فى الحوض وكسر مضاعف فى الفخذ، وتم نقلها إلى معهد ناصر.



وتبين من التحريات أن الطالبة كانت على علاقة عاطفية بطالب من مشتول السوق، وقامت بإرسال صور له وقام بإرسالها لأصحابه وقاموا بتهديدها ونشرها على الفيسبوك، مما تسبب فى إصابتها بحالة نفسية سيئة بعد علم أسرتها ومواجهتها حاولت الانتحار.



فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 3008 إدارى مشتول السوق لسنة 2019.

