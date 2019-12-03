دفعت يده بعيدًا ونساها في السيارة.. 10 مواقف محرجة وغموض بين ترامب وزوجته

يعتبر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» وزوجته مثالًا يحتذى به في المواقف المحرجة، فعلى مدى فترة حكمه للولايات المتحدة التقطت الكاميرات أكبر عدد من اللحظات الغريبة التي تسبب فيها الإثنان في إحراج بعضهما البعض وهو ما ينم عن غموض في علاقتهما، إليك أبرز 10 مواقف:



1. ميلانيا تعدل شعرها

يخشى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتفعات والسلالم لكن في إحدى اللقطات كان الزوجان على متن طائرة قادمة من روما، وقد حاول ترامب الإمساك بيد زوجته أثناء نزولهما على السلم، لكن ميلانيا رفعت يدها مسرعة لتعديل شعرها وإبعاده عن وجهها، فبالطبع "لا شيء أهم من المظهر".



2. أعنف رد فعل من ميلانيا

في زيارتهما لتل أبيب مد ترامب يده للإمساك بيد زوجته لكنه قوبل برد فعل عنيف من الدرجة الأولى، حيث دفعت ميلانيا بيده بعيدًا غير مهتمة.



3. الكرسي أنساه زوجته

شهد الثنائي سيلا من المنشورات الساخرة خلال زيارة ترامب لأوباما في البيت الأبيض، فقد خرج ترامب من السيارة في عجلة من أمره للوصول إلى مركز الحكم بسرعة تاركًا ميلانيا خلفه.



4. "خبطة" في الكتف

في يوم الاحتفال بعيد الفصح، رفع النشيد الوطني الأمريكي ليقف الجميع واضعًا يده على صدره في تحية لبلاده لكن يبدو أن دونالد ترامب قد نسي ما عليه فعله ووقف كالصنم، فاضطرت "ميلانيا" كأي زوجة ضرب زوجها في كتفه بكل هدوء لتذكيره، وهو ما لم تغفل عن إلتقاطه الكاميرات.



5. فرحة يوم التنصيب

التقطت صورة تاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا خلال يوم التنصيب، وقد بدا على الإثنين فرحتهما لدرجة أنهما جلسا متباعدين بوجه شديد التجهم والغضب والملل.



6. أقصر قصة حب

مرة أخرى على الطائرة ظهر الزوجان وقد خرجا في استعداد للهبوط من على سلالم الطائرة، وفي جزء من الثانية أسمك الثنائي بيد بعضهما ثم تركاها في الحال، وقد وصفها الساخرون بأنها "أقصر قصة حب عن شخصين حاولا الإمساك بيد بعضهما".



7. ضحكة صفراء

خلال تحية الجمهور لترامب وتلقيه التهاني في يوم التنصيب، قام بالالتفات لزوجته ميلانيا مبتسمًا والتي كانت قد وقفت متجهمة، لكنها ضحكت إليه ضحكة مجاملة فوجه ترامب كلامه إليها بقسوة والتفت فبدا عليها الغضب الشديد.



8. "بوسة من بعيد لبعيد"

في هذا الموقف الغريب أشار ترامب إلى ميلانيا برغبته في تقبيلها فمالت إليه وقبلا بعضهما البعض على الهواء وهو ما جعل الكثير من الناس تستعجب مستنكرة "هل فعلًا قبلا بعضهما البعض بهذه الطريقة!".



9. سيل من السخرية أثناء رقصهما

تعرض ترامب وميلانيا لسيل من السخرية والانتقاد بسبب رقصتهما أثناء حفل التنصيب، فقد كانت رقصة جامدة يحاول الإثنان فيها جاهدين لإظهار حب بدا مصطنعًا عن طريق الهمس في أذن بعضهما.



10. قصف جبهة من أوباما

في يوم تنصيب ترامب رئيسًا، وخلال حفل الاستقبال جاء الحارسان بزوجتي الرؤساء أوباما وترامب، في الوقت الذي وقفت فيه ميلانيا إلى جانب ترامب دون أي مبالاة منه قام أوباما بتقبيل يد زوجته ميشيل فرحًا بوجودها.