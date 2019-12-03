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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:56 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الأولى ارهاب محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة ٦ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة ، لجلسة ١٧ ديسمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي .

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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