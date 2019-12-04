مدينة دمياط للأثاث.. 157 مصنعا كبيرا و1348 ورشة.. تعمل على رفع حجم التجارة الداخلية للأثاث إلى 35 مليار جنيه.. وتخلق 100 ألف فرصة عمل لصالح المواطنين

تعزز الصناعات الخشبية

تساهم في تحويل الورش من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى

يهدف المشروع إلى إضافة طاقة إنتاجية لتصنيع الأثاث والمصنوعات الخشبية

المدينة تعمل على رفع حجم التجارة الداخلية للأثاث من 12 مليارا لـ 35 مليار جنيه

تحتوي المدينة على عدد من المبانى الخدمية بمساحة 331 فدانا من ناحية شطا دمياط

إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث لضمان تطبيق المعايير القياسية الدولية بتصدير المنتجات

تضم 157 مصنعا كبيرا ومجمعا تجاريا ومعارض الأثاث ومخازن و 1348 ورشة

تعمل على زيادة الصادرات المصرية من الأثاث الخشبي والصناعات الخشبية لـ 2 مليار دولار









مدينة دمياط للأثاث:مدينة دمياط للأثاث مشروع قومي متكامل لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية والصناعات المغذية لها كما يضيف المشروع عائدًا اقتصاديًا ويتمتع المشروع بتنوع الأنشطة الإقتصادية التي تخدم وتعزز صناعة الأثاث والمصنوعات الخشبية في مصر ويحتوي علي 157 مصنعا كبيرا، ومجمع تجارى ومعارض الأثاث، مخازن، 1348 ورشة وعدد من المبانى الخدمية بمساحة 331 فدانا من ناحية شطا دمياط.يهدف المشروع إلى إضافة طاقة إنتاجية لتصنيع الأثاث والمصنوعات الخشبية وتعميق هذه الصناعة فى مصر والمساهمة إلى تحويل الورش من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتنمية وسائل تسويق وتجارة الأثاث داخليًا وخارجيًا ورفع حجم التجارة الداخلية للأثاث من 12 مليار جنيه مصرى إلى 35 مليار جنيه وزيادة الصادرات المصرية من الأثاث الخشبي والصناعات الخشبية من 360 مليون دولار إلى 2 مليار دولار.وذلك من خلال تطوير المنتجات لمنافسة المنتج العالمى وتقليص حجم الواردات من الصناعات الخشبية والأثاث إلى السوق المحلى وخلق فرص عمل جديدة فى حدود 100 ألف فرص عمل على الأقل وزيادة مساهمة قطاع الأثاث فى الناتج المحلى.تأسست شركة مدينة دمياط للأثاث كشركة مساهمة مصرية فى يوليو 2016 وتم البدء في إنشاءات المشروع فى يناير 2017 وعن هيكل المساهمين الحالي هم محافظة دمياط بنسبة 34% وبنك الاستثمار القومى 45% وشركة أيادي مصر للتطوير الحضرى 17 % والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية 4%.ويتكون المشروع من 1348 ورشة تصنيع بمساحات مختلفة موزعة داخل 54 هنجرا بإجمالي مساحة 130 ألف متر مربع بالإضافة إلى 157 قطعة صناعية بإجمالي مساحة 139 فدانا ومناطق استثمارية وإدارية بمساحة 58 فدانا كما تم إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث، وذلك بواسطة معامل وأجهزة اختبار وقياس لضمان تطبيق المعايير القياسية الدولية بتصدير المنتجات كما يقوم المركز بتقديم برامج لإعداد كوادر فنية مدربة على أحدث التقنيات فى صناعة الأثاث.ولخدمة أصحاب الورش تم إنشاء 5 مراكز خدمية باجمالى مساحة 13 ألف متر مربع تضم 26 ورشة تخصصية و10 محال تجارية و 45 مكتبا إداريا وخدميا، كما تم تأمين المدينة بالكامل بشبكة من الكاميرات مرتبطة بغرف تحكم ومراقبة وبالنسبة للخطط المستقبلية التي ستشمل المنطقة الاستثمارية والإدارية وتمثل حوالى 17 % من إجمالى المشروع على مساحة 138 ألف كيلو متر وستضم مركزا تجاريا وفندقين.وعن المزايا التي تحصل عليها الورش الصناعية في المدينة، أتاحت تمويل بنكى ميسر لصغار المصنعين بنظام 10 % مقدم والباقى على دفعات لمدة 10 سنوات بفائدة 5 % وتوافر الخدمات الأساسية داخل المدينة للورش بالإضافة إلى تواجد المركز التكنولوجى الذى يتيح شهادات الجودة المعتمدة دوليًا للتصدير.كذلك وجود كبار الصناع يتيح لأصحاب الورش الفرصة لتكامل عمليات التصنيع والإنتاج وعرض منتجاتهم فى مناخ تنافسي وتعمل المدينة على توفير كيانات تقوم بشراء المخلفات الناتجة من الورش وإعادة تدويرها بما يضمن زيادة الدخل كما يتم العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعطاء مزايا تفضيلية تتعلق بإسناد المشروعات والعطاءات الحكومية.وقامت الشركة بإنشاء موقع إلكتروني لتسويق منتجات الصناع بالمدينة داخليًا وخارجيًا كما يتم العمل داخل منظومة كاملة بمواصفات بيئية وفنية ملائمة وأنشأت الشركة معرضًا دائمًا لتسويق المنتجات.وعن مزايا الأراضى الصناعية بالمدينة أشار إلى أنه تم إعتبار مدينة دمياط للأثاث منطقة استثمارية بتاريخ مارس 2018 طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء كما يتم العمل على خفض تكاليف التصنيع من خلال تعميق الصناعة وذلك بإنشاء مصانع للصناعات التكميلية اللازمة ليكون بديلًا عن الإستيراد ويتميز موقع المدينة بقربها من ميناء دمياط وبورسعيد والطريق الدولي الساحلي ومحور 30 يونيو.كما تتميز بوجود مركز تكنولوجيا الأثاث الذي يمنح شهادة معتمدة للمنتج المطابق لمعايير التصدير وتعاقدات الشركة مع أكبر شركات الصيانة والتشغيل لتقديم خدمات الأمن والحراسة والنظافة والصيانة على مدار 24 ساعة.