كلية الإعلام جامعة الأزهر تنظم لقاء مفتوحا مع الطلاب

عقد الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، والدكتور رضا أمين، وكيل الكلية، اليوم لقاءً مفتوحًا مع الطلاب، حضره الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، ولفيف من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد كبير من الطلاب.



يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الكلية على التواصل مع أبنائها الطلاب والاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها من خلال الحوار المشترك بين الطلاب وإدارة الكلية.



بدأ اللقاء بكلمة عميد الكلية أكد فيها أهمية التواصل مع الطلاب والاستماع لرؤيتهم نحو التطوير المستمر الذي تشهده الكلية في أنشطتها العلمية والثقافية والمشاركات المجتمعية.



وأثنى "السعيد" على المستوى الراقي والسمعة الطيبة لكلية الإعلام جامعة الأزهر بين كليات الإعلام المناظرة، ناقلًا شكر رئيس الجامعة وتشجيعه الدائم لطلابها الذين يمثلون الإعلامي الوسطي في جميع المؤسسات الإعلامية.



في ذات السياق، قال الدكتور رضا أمين وكيل الكلية إن كلية الإعلام تشهد بفضل جهود القائمين عليها حالةً من الحراك العلمي والثقافي، وتسعى للتطوير المستمر المواكب للعصر الرقمي.



وأكد "أمين" على ضرورة أن يتسلح طالب الإعلام بالمعرفة وأن يعمل على تطوير ذاته ليلحق بركب التقدم والتطوير ليخدم نفسه ووطنه.



كما قدّم الدكتور محمد عبدالحميد، المدرس بقسم الصحافة والنشر، شرحًا وافيًا عن منح درجات الرأفة وكيفية التعامل معها للطلاب فى الفرق الدراسية المختلفه.



شهد اللقاء حضورًا وتفاعلًا من الطلاب، وطرحوا خلاله عددًا من التساؤلات، وقدموا عددًا من المقترحات قوبلت بالتأييد من قبل إدارة الكلية.



وفي الوقت الذي قدّم فيه الطلاب الشكر لإدارة الكلية على مثل هذه اللقاءات، طالبوا باستمرارها وعقد مزيد من اللقاءات وتبني مبادرات جديدة من كليتهم الرائدة التي يعتزون بها.