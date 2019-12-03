الجار قبل الدار .. جنايات كفر الشيخ تعاقب قاتل المليونير المسن بالإعدام

قالوا قديمًا الجار قبل الدار.. إلا أن بطل هذه القصة، كان بئس الجار السوء، كما وصفته هيئة المحكمة، فلم يكن للعيش والملح أي اعتبار، ضرب عرض الحائط بما كان يقدمه له جاره المليونير المسن من عطف ومساعدات مالية، بل ومن طعام وشراب، حدثه شيطانه بأن يقتله ليسرق ما يستطيع من قصره المنيف.



درس المتهم جيدًا تحركات الجار، مواعيد خروجه وعودته وزياراته، اعتاد القتيل أن يدخل بسيارته الجراج ثم يدلف إلى الفيلا من خلال سلم داخلي، ومفتاح الفيلا ضمن مفاتيح السيارة، وعقد الشاب العزم على تنفيذ خطته الشيطانية.



وأعد هذا المتهم القاتل أداة القتل، زاوية حديد غليظة، وفي ليلة الحادث اختبئ في الجراج، وما أن نزل الرجل من السيارة حتى عاجله بضربات متوالية على رأسه فقد الرجل على إثرها الوعي وسقط غارقًا في دمائه.



القتيل كان يحمل معه حقيبة يد صغيرة، انقض عليها المتهم، فتحها، انفرجت أساريره، حيث وجد بداخلها 1400 جنيه، وها هو هاتفه المحمول، استولى عليه ووضعه في جيبه، ابتسم ابتسامة المنتصر، أخذ من يده المفاتيح، صعد إلى الفيلا، ليسرق ما خف وزنه وثقل ثمنه وترك بابها مفتوحًا وبه المفتاح وانصرف.



القتيل لا يرد على هاتفه المحمول، هرع ابن أخيه إلى الفيلا، وجد بابها مفتوحًا، راح يبحث عن عمه، وجده غارقا بدمائه في الجراج، وبدأت جهود رجال البحث لكشف غموض الحادث، كان أول خيط هو تتبع الهاتف المحمول، باعه القاتل إلى شخص ما، جيء بالمشتري فقدمه وأرشد عن البائع.



واجهت الشرطة المتهم فاعترف تفصيلا أمام النيابة العامة بارتكاب الحادث وبيع الهاتف لمن قدمه لرجال البحث، واحيل المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات، وفي أول جلسة للمحاكمة أصدرت قرارها بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي قبل إصدار حكمها بالإعدام .



وحددت محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة، اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر 2019 للنطق بالحكم، لتسدل الستار على واقعة خسة ونذالة مجرم جحد كل معروف قدمه له القتيل، بمعاقبة المتهم القاتل بالإعدام شنقًا عقب إبداء فضيلة المفتي رأيه الشرعي.



ووجه رئيس المحكمة رسالة بليغة إلى المتهم قبل النطق عليه بالإعدام " قبلَ النُّطقِ بالحكمِ، تُنوِّهُ المحكمةُ إلى أنَّ هذه القضيةِ، مِن قَضايَا العُصبةِ الجاهلةِ، التي تُسفَكُ فيها الدماءُ من أجل السرقة، فتَبرُزَ للناسِ في أبشعِ مَلامحٍ للقسْوة، وتَرسُمُ في مُخيِّلتِهم أنَّ الغَدرَ صفةُ البَشَر، والجبَروتُ خِصْلتَه الوحيدة والقَسوةُ أهمُّ ملامِحه".



وأضاف فهي في صورتها الحقيقة ليسَت مُجردَّ وقائعَ قتلٍ، وإنما هي على النَّظرةِ بَعيدة المدَى، أمارةٌ يقينية، على خَللٍ يَسري في نفوس الكثيرينَ، يُؤدِّي بهم إلى القتل، ظنًا منهم على وهْمٍ، أنَّ يَدَ العدالة لن تَطالُهم.



وتابع رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، وهو خللٌ إنْ اتَّصلَ بالأمن العامِ هزَّ دعائمَهُ وبَعْثرَ وُجودَه، وأوقعَ رَجفةَ الذُّعرِ في الناس فما اطمَأنوا، وسرَّبَ رَعشةَ الخشيةِ إليهم فما أمِنوا.



واختتم رسالته قائلًا ، من هُنا، كان لِزامًا على القَضاءِ ـ وهو جزءٌ من ضمير الأمة ـ أن يَرُدَّ على الناس إيمانِهم بمُثلِهم وقيَمِهم، وأنْ يُدركَهُم من شَرِّ الضَّلالة، ويُقيلُهم من عَثرةِ الغِواية، ولن يكونَ ذلكَ إلا بقِصاصٍ عادلٍ، يُنذرُ هذه الفِتنةِ، بأنْ قد آنَ لها أن تَنزوي.