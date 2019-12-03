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محافظات

محافظ بني سويف يستقبل وفدا من بيت العائلة وأسقف مطرانية ببا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:15 م
الدكتورمحمد هاني
الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبد الحليم
استقبل الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف وفدا من بيت العائلة المصرية ببني سويف، والذي ضم الشيخ حسن عبد الرسول، والقمص غبريال تواضروس، وعدد من أعضاء بيت العائلة،حيث تناول اللقاء مناقشة تدعيم آليات التعاون في الفترة القادمة بين المحافظة وبيت العائلة في مجالات ترسيخ ثقافة المواطنة بين أبناء الوطن، وتطوير الخطاب الديني ورصد وإزالة الخلافات الطائفية بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين دون تمييز.

ثمن محافظ بني سويف الدور الكبير والهام الذي يقوم بيت العائلة فى مجالات نشر التوعية والتصدي لأية محاولات مغرضة تستهدف تماسك أبناء الوطن الواحد وزعزعة روح الولاء والانتماء التي يتمتع بها الشعب المصري ،مؤكدًا على ضرورة نشر ثقافة التسامح والسلام ونبذ العنف والتي تعتبر من أعظم القيم التي دعت إليها الأديان السماوية .

كما قدم الوفد التهنئة للمحافظ الدكتور محمد هاني على ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظًا للإقليم في حركة المحافظين التي جرت مؤخرا، حيث أعرب المحافظ عن امتنانه لهذه اللفتة الطبية من أعضاء بيت العائلة وحرصهم على تهنئته بتولى المنصب.

وفي نفس السياق استقبل المحافظ الدكتور محمد هاني وفد من مطرانية ببا برئاسة نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها،وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة بتعيينه محافظًا لبني سويف، حيث أعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على عمق المشاعر الطبية التي تجمع بين النسيج الواحد للشعب المصري .
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