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مش هتصدق| تناول الزبادي يحميك من الإصابة بمرض خطير

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:11 م
مش هتصدق .. تناول
مش هتصدق .. تناول الزبادي يحمي من الاصابة بمرض خطير
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رضوى حسام
يعد الزبادي من الأطعمة الخفيفة على المعدة ويفضلها كثير من الأشخاص، كما أنه له فوائد صحية كثيرة لا تحصى حسب ما نشر موقع "health line". 

ويحمى الزبادي المعدة من الاضطرابات لأنه يحتوى على حمض اللبن "اللاكتيك" والذي يساعد على سرعة امتصاص الكالسيوم من الطعام، كما أن الزبادي يعتبر أسهل طريقة لخسارة الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والتي تساعد على إذابة الدهون وتحافظ على أنسجة الجسم الأخرى.

كما أن الزبادي يساعد على تخفيف آلام الروماتيزم ووجع المفاصل، ويقلل من فرص الإصابة بسرطان القولون، كما يوقف الضرر الناتج عن المواد الكيماوية الموجودة في بعض اللحوم والتي تسبب الإصابة بسرطان القولون.

كما أنه يعمل على تقليل التهابات المعدة، والتي تسبب في الإصابة بقرحة المعدة، ولديه قدرة على الوقاية من سرطان المعدة.
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