رد صادم | شيرين رضا: اللي اخترع كلمة عانس مفروض يتقتل

أبدت الفنانة شيرين رضا استياءها من استخدام كلمة عانس، وذلك من خلال فيديو لها أنتشر عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " .



وقالت: "انا معتقدش أن في حاجة اسمها بنت عانس، اللي اخترع كلمة عانس دي المفروض يتقتل، دي قلة أدب".



كانت شيرين عبد الوهاب قد استخدمت لفظ عوانس، فى حفلها الأخير بالسعودية ، وهو ما أصاب الجمهور بغضب شديد.



وقالت شيرين، لـ جمهور حفلها الذي أقيم الجمعة 29 نوفمبر، بالعاصمة السعودية الرياض: «المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت الستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر.. مش عارفة إيه اللي مزعلهم.. أكيد دول شوية عوانس».